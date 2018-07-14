سيالة يبحث العلاقات الثنائية مع وزير الخارجية الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 يوليو 2018, 02:28 صباحا

التقى المفوض بمهام وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة، في بروكسل مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو.

وجاء اللقاء على  هامش أعمال الاجتماع الدولي لمحاربة داعش الذي إنعقد الخميس الماضي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وفقًا لما نشرته إدارة الإعلام الخارجي على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأشارت إدارة الإعلام الخارجي إلى أن الوزير المفوض بحث مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو «العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين و سبل دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة و دعم جهود حكومة الوفاق الوطني».

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