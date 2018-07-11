البعثة الأممية ترحب باستئناف تصدير النفط تحت سلطة المؤسسة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 يوليو 2018, 10:00 مساء

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحيبها، بإعادة إنتاج وتصدير النفط «بشكل منتظم تحت سلطة المؤسسة الوطنية للنفط»، مشيرة إلى أنه «تشعر بالتشجيع إزاء قرار المؤسسة الوطنية للنفط القاضي برفع حالة القوة القاهرة ما سيمكّن من استئناف تصدير النفط».

وأشارت البعثة في بيان أصدرته مساء اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الخطوة تأتي وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أرقام (2259) و(2278) و(2362).

ورأت البعثة أن «سرعة تسوية هذه الأزمة تؤكد رغبة مختلف الأطراف الليبية في الحفاظ على وحدة البلاد وحماية إدارة موارده الطبيعية لما فيه منفعة شعبها». لافتة إلى أن ذلك ظهر خلال لقاءات رئيسها غسان سلامة مع الأطراف الرئيسية الليبية دعماً للتوصل إلى حل لهذه الأزمة.

وأكدت البعثة أنها «تقف على أهبة الاستعداد للعمل مع الشعب الليبي والمؤسسات الليبية وجميع الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى توزيع عادل ومنصف لثروات البلاد الطبيعية ومن أجل تحقيق شفافية أكبر في إدارة أموال البلاد».

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