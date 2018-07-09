تظاهرة احتجاجية في طرابلس ضد إيطاليا

تظاهر عدد من المواطنين ونشطاء المجتمع المدني في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس أمس الأحد، احتجاجا على ما سموه تدخلا إيطاليا في ليبيا، وتصريحات مسؤولين إيطاليين تمسّ بالسيادة الليبية.

وحمل المتظاهرون لافتات تحذر من عودة الاستعمار الإيطالي من جديد إلى ليبيا، ورددوا هتافات تطالب بالدفاع عن السيادة الليبية ضدّ الأطماع الأجنبيّة.

وأطلق المتظاهرون هتافات ضد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تقول: «يا سراج يا جبان لا لا للطليان»، وفق تسجيل مصور تناقله نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

مواطنون ونشطاء يتظاهرون في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس أمس الأحد، احتجاجا على ما سموه تدخلا إيطاليا في ليبيا.