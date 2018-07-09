سيالة يصل بكين للمشاركة في المنتدى العربي الصيني

وزير الخارجية المفوض محمد سيالة لدى وصوله إلى العاصمة الصينية بكين. (الارشيفية - الإنترنت)

وصل وزير الخارجية المفوض، محمد سيالة، إلى العاصمة الصينية بكين، اليوم الإثنين، في زيارة رسمية للمشاركة في أعمال واجتماعات المنتدى العربي الصيني على المستوى الوزاري.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق إن سيالة سيلقي كلمة ليبيا في المنتدى باسم حكومة الوفاق الوطني، ويلتقي سيالة نظيره الصيني وانج يي للدخول في مباحثات شاملة حول العلاقات بين البلدين الصديقين.

ومن المقرر أن يتطرق سيالة إلى الأوضاع في ليبيا، وآخر التطورات الأخيرة التي من بينها الأحداث في الهلال النفطي.

ويلقي الرئيس الصيني، شي جين بينغ، كلمة في افتتاح المنتدى، يحدد فيها ملامح المبادرة الصينية للشرق الأوسط.

