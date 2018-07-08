شكاوى من تذبذب خدمات الاتصالات في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 08 يوليو 2018, 10:10 مساء

يشتكي عدد كبير من المواطنين بمدينة طبرق، من تذبذب خدمات الاتصالات وخاصة مستخدمي شركتي «ليبيانا» و«المدار» منذ أيام، سيّما بجهة الأحياء الغربية للمدينة. فيما حاولت «بوابة الوسط» اليوم الأحد التواصل مع مسؤولي الشركتين بالمدينة لكن دون جدوى.

لكن مصدر مطلع من شركة «هاتف ليبيا» بمدينة طبرق أكد لـ«بوابة الوسط» أن الانقطاع المستمر في الكهرباء أثر سلبًا على أداء الأبراج الرئيسية للاتصالات وأنه «السبب الرئيسي لهذه المشكلة».

وأوضح قائلًا: «عندما ينقطع التيارالكهربائي على أحد الأحياء التي بها برج رئيسي يغذي عددًا من الأبراج الفرعية تبدأ المشكلة وتبدأ الشبكة في التذبذب والانقطاع ونظرًا لتلف بعض بطاريات الأبراج وسرقة بعضها فإن هذه الأبراج متصلة بالكهرباء الرئيسية فبانقطاعها تنقطع الاتصالات فورًا».

وأضاف المصدر أن شركة «المدار» في مدينة طبرق اتصالاتها أفضل من شركة «ليبيانا» وعادة لا تتأثر بانقطاع الكهرباء «نظرًا لوجود الأبراج الخاصة بها في أماكن مناسبة ولا تتعرض للسرقة والإتلاف».

وذكر المصدر أنه «من المفترض أن تقوم شركة (ليبيانا) في مدينة طبرق بصيانة كافة الأبراج الرئيسية وتركيب بطاريات تعمل بالطاقة الشمسية لكي تعمل في حالة الإظلام التام على المدينة أو في حالة وجود طرح أحمال مقررة من شركة الكهرباء».

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