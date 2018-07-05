الكتيبة 276 مشاة: الجيش ألقى القبض على عناصر مساندة بتهمة ارتكاب انتهاكات في درنة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الخميس 05 يوليو 2018, 10:30 مساء

قال مسؤول مكتب الإعلام في الكتيبة «276 مشاة»، المنذر الخرطوش، إن الجيش الليبي ألقى القبض على مجموعة من «المدنيين ومجموعة أخرى محسوبة على الوحدات المساندة على خلفية قيامهم بعمليات سرقة لبعض المنازل في مدينة درنة وحرق أخرى».

وأوضح الخرطوش لـ«بوابة الوسط»، اليوم الخميس، أن «قوات الجيش رصدت تحركات البعض ممن يدخلون المناطق التي حُررت مؤخرًا في مدينة درنة، وهم من المدنيين وآخرون محسوبون على الوحدات المساندة، يقومون بعمليات سرقة لمنازل وحرق أخرى، فتم القبض عليهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة».

وأضاف الخرطوش: «أن الجيش الليبي لا يسمح بمثل هذه الأفعال التي من شأنها تشوية المؤسسة العسكرية التي دفعت الكثير من الأرواح لمحاربة الإرهاب والتطرف والخارجين عن القانون»، مؤكدًا أن الجيش «سيضرب بيدٍ من حديد كل من تُسوِّل له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن».

وحذر الخرطوش، من «ارتكاب مثل هذه الأفعال من المدنيين أوالوحدات المساندة أوالعسكريين»، مشيرًا إلى أنه «سيجري التعامل بقوة القانون».

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