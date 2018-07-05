مديرية أمن بنغازي تعلن ضبط ملهى ليلي بمنطقة الماجوري

مقر مديرية أمن بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس، أن وحدة التحريات العامة التابعة للمديرية قامت بضبط ملهى ليلي بمنطقة الماجوري، وفق ما نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

ونقلت صفحة المديرية عن رئيس وحدة التحريات العامة بالمديرية، المقدم أشرف الفائدي، قوله: «إن معلومات مصدرية وردت من أحد المصادر الخاصة بوحدة التحريات مفادها بوجود مجموعة من الأفارقة وتحديدًا من الجنسية الغانية ومن جنسيات أجنبية أخرى تمارس الرذيلة في منطقة الماجوري».

وأوضح الفائدي أن «هذه المجموعة قامت باستغلال المنازل الخاصة بالمواطنين باستئجارها وتأثيثها لتكون ملهى ليليًّا ولممارسة الرذيلة». مؤكدًا ضبطهم «بالكامل داخل المنازل المتحرى عنها بعد أخذ الإذن من وكيل النيابة العامة».

وأحصى المقدم أشرف الفائدي المضبوطات التي كانت بحوزة المتهمين «من المواد المسكرة وكذلك الحبوب المهلوسة، وأيضًا المواد المستعملة في ممارسة الأنشطة غير المشروعة»، مشيرًا إلى إحالة المحضر للنيابة العامة وتوثيق المحضر من خلال شعبة التوثيق والمعلومات داخل الوحدة، وفق ما نشرته المديرية.