الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاضا تدريجيا وملحوظا في درجات الحرارة ورطوبة نسبية عالية على مناطق الساحل الغربي.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى استمرار درجات الحرارة المرتفعة على باقي مناطق ليبيا .

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

في شمال غرب البلاد، السماء صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية الممتدة من راس اجدير إلى طرابلس.

تتراوح درجات الحرارة بين 28 و33 مْ، بينما تكون متغيرة الإتجاه إلى جنوبية على باقي المناطق ، إذ تتراوح بين 37 و42 مْ تتحول تدريجياً من مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ويمتد الانخفاض في درجات الحرارة غدا على المناطق الساحلية حتى مصراتة .

بن جواد - سهل بنغازى حتى امساعد - جالو - مرادة

السماء صافية والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة في شمال شرق البلاد، مع رطوبة نسبية عالية على أغلب المناطق الساحلية وتترواح درجات الحرارة القصوي بين 30 و37 مْ وتصل إلى 39 مْ على جالو والجغبوب وبعض مناطق الدواخل .

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

في جنوب غرب البلاد، تكون السماء صافية، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط مساءً على مناطق أقصى الجنوب، مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و43 مْ و تصل 47 مْ على غدامس .

الكفرة - تازربو - السرير

أخيرا، في جنوب شرق البلاد تكون السماء صافية والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تكون اليوم شمالية إلى شمالية غربية على الكفرة وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و42 مْ .