مدينة ألعاب مائية في ترهونة

أعمال بناء مدينة الألعاب المائية في ترهونة. (بوابة الوسط)







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بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد



أعلن المجلس البلدي ترهونة عن بدء أعمال البناء بمدينة الألعاب المائية بمنتزه الشرشارة السياحي في بلدية ترهونة.



وأشار مدير المكتب الإعلامي والعلاقات بالمجلس البلدي بترهونة محمد سعيد في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إلى بناء أكبر حديقة مائية في منتزه الشرشارة، بمواصفات عالية ومميزة من نوعها.



ونوه إلى أن كل مقومات نجاح المشروع متوفرة لتزايد عدد السياح والزوار، الذين يتوافدون على مدينة ترهزنة ومنتزه الشرشارة تحديدا.



وأوضح أن أعمال البناء بفندق ترهونة وصلت إلى مراحلها الأخيرة، وهي تزويد الفندق بالآثاث على أن يفتح أبوابه خلال الفترة القريبة المقبلة.

