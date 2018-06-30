بالصور.. وصول شحنة أدوية إلى مستشفى غدامس العام

من عمليات تفريغ شحنة الأدوية بعد وصولها إلى المستشفي. (صفحات التواصل الاجتماعي)

وصلت، صباح اليوم السبت، شحنة الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفى غدامس العام.

وأرسل جهاز الإمداد الطبي التابع للحكومة الموقتة هذه الشحنة إلى مدينة غدامس عن طريق البر.

وكانت شحنة من الأنسولين وصلت إلى مخازن الجهاز، الأربعاء الماضي، ضمن العقد المبرم مع الوكيل المحلي لشركة «نوفو» الدنماركية.

من عمليات تفريغ شحنة الأدوية بعد وصولها إلى المستشفي. (صفحات التواصل الاجتماعي)

من عمليات تفريغ شحنة الأدوية بعد وصولها إلى المستشفي. (صفحات التواصل الاجتماعي)