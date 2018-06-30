الاتحاد الافريقي يرشح مواطنًا ليبيًا لعضوية لجنة أممية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يونيو 2018, 10:46 صباحا

قرر الاتحاد الافريقي ترشيح مواطن ليبي لعضوية لجنة الأمم المتحدة للخدمات المدنية، حسب بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوفاق.

وقالت الوزارة إن الانتخابات التي من المقرر أن يشارك فيها المواطن علي سعيد كرير ستجري على هامش انعقاد الدورة الثالثة و السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر نوفمبر 2018 ، حسب المكتب الإعلامي للوزارة

ونوهت الوزارة قرار تزكية ترشيح المواطن الليبي جاء بفضل «جهود الوفد الليبي المشارك في اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط برئاسة محمد الطاهر سيالة و وزير الخارجية خلال الاجتماعات الفرعية للترشيحات للمنظومة الدولية التابعة للاتحاد الأفريقي».

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