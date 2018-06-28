سرقة كوابل وأسلاك كهرباء ببلدة «قرزة الأثرية» جنوب سرت

تعرضت خطوط الكهرباء بالطريق الرابط بين بلدة قرزة الأثرية ومدينة سرت للعبث والسرقة من قبل مجهولين.

وقال مصدر محلى لـ«بوابة الوسط» الخميس إن « السرقة شملت مسافة كبيرة من الكوابل والأسلاك الكهربائية كانت على أعمدة نقل الطاقة الكهربائية».

وطالب سكان بلدة قرزة الجهات المختصة بوضع حلول للخارجين عن القانون الذين يقومون بالاعتداء على المرافق العامة والأملاك الخاصة.

يذكرأن بلدة قرزة الأثرية تقع على بعد 80 كلم جنوب مدينة سرت وتوجد بها أثار من العصر الروماني وتحديدا ما بين أواخر القرن الثالث و أوائل القرن السادس الميلادي.