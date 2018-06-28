القبض على مصريين اثنين متهمين باختطاف ابن دبلوماسي ليبي في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يونيو 2018, 07:53 مساء

اعتقلت الشرطة الأوكرانية المواطنين المصريين اللذين اختطفا ابن الدبلوماسي الليبي في 25 يونيو وسط العاصمة الأوكرانية كييف.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن الشرطة الأوكرانية التي تقود التحقيقات أن «سبب ارتكاب هذه الجريمة يعود إلى الرغبة في الحصول على الفدية بينما رفض المواطنان المصريان تقديم أية توضيحات بهذا الأمر وهما في انتظار قرار المحكمة بشأن الإجراء الاحترازي».

وحسب الشرطة الأوكرانية، كان المتهمان  «اختطفا نجل الملحق المالي لدى السفارة الليبية في أوكرانيا ويدعى عبد السلام من مواليد عام 1992، حيث أجبراه بالقوة على الصعود إلى سيارة من نوع فولكس فاغن واقتاداه الى مكان مجهول».

وقال ممثلو الشرطة إنهم وجدوا الشاب المخطوف في مساء اليوم نفسه، وقد لحقت به كدمات جسدية، ويرقد الآن في المستشفى تحت حراسة مشددة.

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