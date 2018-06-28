شركة البريقة: أسعار المحروقات لم ترتفع وإغلاق المخابز ليس بسببها

أكد مدير المكتب الإعلامي لشركة البريقة لتسويق النفط والغاز، أحمد المسلاتي، اليوم الخميس، أن أسعار المحروقات «لم ترتفع» وأن إغلاق المخابز «ليس سببه سعر بيع المحروقات»، في ردٍ على ما يتردد بشأن نقص المحروقات وارتفاع أسعارها والذي أدى إلى توقف عمل بعض المخابز.

وقال المسلاتي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن أسعار المحروقات «لم تتغير وهي تُباع بحسب التسعيرة المتعارف عليها»، وإن شركة البريقة لتسويق النفط «مهامها تنفيذ الطلبيات لشركات التوزيع الأربعة والمتعارف عليها وحسب مخصصاتها من المحروقات».

وأوضح أن المحروقات متوفرة لدى الشركة وأن عملية استلامها بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط «تسير بشكل اعتيادي»، مشيرًا إلى أن التزود بالمحروقات للأفراد والمؤسسات الخاصة بما فيها المخابز «يتم عن طريق شركات التوزيع السالفة الذكر وليس مباشرة عن طريق شركة البريقة لتسويق النفط».

وأشار مدير المكتب الإعلامي لشركة البريقة لتسويق النفط والغاز، أحمد المسلاتي، إلى أن ما يحدث مرده «النقص الحاصل في السلع الإنتاجية للمخابز وليس التشغيلية من محروقات» وفق قوله.