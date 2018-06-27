بيروني يقدم لرئيس مجلس النواب القنصل الشرفي لإيطاليا في طبرق

قدم السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، القنصل الشرفي للسفارة الإيطالية في مدينة طبرق المبروك العوامي، الذي سيتولى الإشراف على تقديم الخدمات القنصلية بطبرق والمنطقة الشرقية.

جاء ذلك خلال اسقبال عقيلة صالح صباح اليوم الخميس، بمقر إقامته في بلدة القبة شرق البلاد للسفير الإيطالي جوزيبي بيروني.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن اللقاء جرى خلاله مناقشة آخر التطورات والمستجدات والأوضاع في ليبيا وسبل تجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها ليبيا والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية كسبيل لإنهاء الأزمة في البلاد.

وأضاف أن السفير الإيطالي عبر خلال اللقاء لرئيس مجلس النواب عن استعداد بلاده من خلال الدولة الإيطالية أو من خلال الاتحاد الأوروبي لتقديم كل الدعم إلى ليبيا لتجاوز هذه الأزمة، وإنجاح الانتخابات القادمة في ليبيا.