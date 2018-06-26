وزير «عدل الوفاق» يبحث مع السفيرة الفرنسية تعزيز التعاون الثنائي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يونيو 2018, 12:00 صباحا

استقبل المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني المستشار محمد عبدالواحد عبدالحميد، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بريجيت كرومي والوفد المرافق لها.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة إن السفيرة الفرنسية بريجيت كرومي رافقها وفد رفيع المستوى ممثلأ في مسؤولي وحدة الدعم والاستقرار والملف الليبي بوزارة الخارجية الفرنسية والملحقين الأمني والثقافي بالسفارة.

وأوضح أن اللقاء تناول السبل الكفيلة لتعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا وفرنسا للرفع من كفاءة أعضاء الجهاز القضائي من خلال تقديم الدعم والمساعدة في مجال التكوين المختص، مشيرا إلى أن اللقاء حضره من الجانب الليبي مستشارو الوزير ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون ومدير المكتب القانوني بالوزارة.

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