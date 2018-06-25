شركة الكهرباء: القمامة تغلق محطة جنوب طرابلس الغازية (صور)

قمامة في مدخل المحطة. (الشركة العامة للكهرباء)

طالبت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، باتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة مشكلة تكدس القمامة أمام مدخل محطة جنوب طرابلس الغازية، مشيرة إلى أن المدخل مقفل والقمامة مكدسة بشكل عشوائي.

وقالت الشركة في بيان نشر عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسوك» إن محطة جنوب طرابلس تعتبر إحدى المحطات التي تعتمد عليها في توليد الطاقة الكهربائية.

ووصفت الشركة الوضع بـ«المأساوي»، مشيرة إلى حجم الضرر الذي يتعرض له نحو أكثر من 200 موظف بصورة يومية نتيجة تكدس القمامة بجانب المحطة.

وتتكون المحطة من سبع وحدات توليد غازية بقدرة إجمالية تصل إلى 600 ميغاوات. وأوضحت الشركة أن بعض المواطنين ألقوا القمامة وبشكل كبير وعشوائي منذ السبت الماضي أمام مدخل المحطة، الأمر الذي تسبب في مشاكل كثيرة، منها عدم قدرة العاملين بالمحطة على مواصلة أعمالهم.

ونوهت إلى أن هذه القمامة تشكل خطرًا مباشرًا على خطوط إمداد الوقود «السائل والغازي» للمحطة، بالإضافة إلى المخاطر والأضرار والأمراض التي يسببها تجمع النفايات والقمامة على الصحة العامة للعاملين بها.

قمامة في مدخل المحطة. (الشركة العامة للكهرباء)

قمامة في مدخل المحطة. (الشركة العامة للكهرباء)