ضبط شبكة تجسس دولية في ترهونة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 25 يونيو 2018, 02:43 مساء
متهمون في قضية التجسس (الإنترنت)

قال مدير مكتب العلاقات العامة بمجلس ترهونة البلدي محمد سعيد، اليوم الإثنين، إن مديرية الأمن ضبطت شبكة تجسس في ضواحي المدينة، تعمل لصالح دول أجنبية، وبحوزتها حقيبة متفجرات وعدد من المستندات.

وأكد سعيد لـ«بوابة الوسط» أن الشبكة تضم ليبيين، وشخصًا من بلد عربي مجاور، وأن أفراد الشبكة اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم في التحقيقات، كما عثر بحوزتهم على حقيبة متفجرات وأجهزة حاسوب وأوراق أخرى.

وأوضح أن التحقيقات أظهرت نية الشبكة واستعدادها للقيام عمليات تجسس، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

وكشفت مصادر في الأمن الوطني أن ضبط الشبكة والقبض على عناصرها جاء بعد عملية متابعة وملاحقة أمنية، ولم يجر الإعلان عن ذلك قبل استكمال بعض عناصر التحقيق ومنع هروب أحد المتعاونين معهم.

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