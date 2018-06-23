مداهمة منازل بالنوفلية يشتبه في انضمام أبنائهم إلى قوات الجضران

عناصر من الجيش الليبي

قال مصدر محلي بالنوفلية إن قوة عسكرية مسلحة تابعة للجيش داهمت الليلة الماضية عددًا من المنازل ببلدة النوفلية بسبب انضمام أبنائهم إلى قوات الآمر السابق لحرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى إبراهيم الجضران خلال هجومها الأخير على الموانئ النفطية.

وأضاف المصدر في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن المنازل التي جرى مداهمتها ينتمي سكانها إلى قبيلة المغاربة، على خلفية البحث عن مطلوبين، مؤكدًا أنّ منزل أحد السكان يدعى أبوحواء المغربى أحرق بسبب التحاق ابنه بإبراهيم الجضران.

ونشبت اشتباكات بين قوات الآمر السابق لحرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى، إبراهيم الجضران، وقاوات الجيش الليبي، بعد محاولة الجضران السيطرة على الهلال النفطي بالكامل، إلا أن الجيش تمكن من إبعاده عنها.