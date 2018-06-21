مستشفى أجدابيا: هذه أسماء شهداء الجيش الليبي بمعركة الهلال النفطي

أعلن مستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي عن «أسماء شهداء القوات المسلحة الليبية للجيش الليبي الذين استشهدوا خلال معركة تحرير الموانئ النفطية».

وقال مدير مكتب الإعلام بالمستشفى عطوه الجبالي لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس، تلقى مستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي منذ ساعات الصباح الأولى «عددًا من الشهداء من القوات المسلحة الليبية للجيش الليبي وهم عبدالحميد ادريس طاهر، أنس حسن بن علي، حمد آدم عبد الله، صدام سعد حامد، خالد عوض ادريسي، نبيل عبدالله بوشعالة، أحمد محمد رجب الفايدي، عادل صالح محمد، صالح عبدالسلام امقاوي، رمزي مصطفى محمد، محمد فرج غيث، موسى بوبكر الطيار، الزروق صالح إبراهيم، زكريا حسين علي، محمد سعد أحمدي، عبدالرازق محمد عبدالرازق ».

ولفت الجبالي إلى أن عدد الجرحى جراء الإشتباكات التي دارت في منطقة الهلال النفطي كانوا يتلقون العلاج الطبي اللازم ويخرجون دون أن يتم حصرهم أو تدوين أسمائهم.

وأشار الجبالي أن جميع الشهداء جرى تدوين أسمائهم في شهادة الوفاء وفق الإجراءات القانونية المعمول بها بمستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي.