إنقاذ 142 مهاجرًا غير شرعي وانتشال 3 جثث غرب القره بوللي

القاهرة ـ بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 21 يونيو 2018, 04:53 مساء

تمكنت دورية على قارب مطاطي، تابعة لقطاع طرابس بنقطة الحميدية، من إنقاذ 142 مهاجرًا غير شرعي وانتشال ثلاث جثث شرق القره بوللي.

وقال الناطق باسم البحرية الليبية، العميد أيوب قاسم لـ«بوابة الوسط» الأربعاء، «المهاجرون غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة، وعملية الإنقاذ جرت 25 ميلاً غرب فنار القره بوللي».

ولفت قاسم إلى أن «الدفعة الأولى وعددهم 100 مهاجر غير شرعي جرى إنزالهم على الشاطئ وإبلاغ الجهات المختصة في المنطقة لإتمام إجراءات نقلهم».

أما الدفعة الثانية «فكان عددهم 42 مهاجرًا غير شرعي من بينهم  ثلاث نساء وطفل واحد، إضافة إلى ثلاث جثث جرى إنزالهم بنقطة الحميدية، وهناك حالتان جرى نقلهما إلى المستشفى».

وأشار العميد أيوب قاسم إلى أن جميع المهاجرين جرى تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس بمركز إيواء تاجوراء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بابا الفاتيكان: «بعض السجون» الليبية تشبه «معسكرات الاعتقال النازية»
ليبيا
بالفيديو.. البرازيل تفوز على كوستاريكا في الدقائق الأخيرة
رياضة عالمية
«النـصر» غاب طويلًا وعاد كبيرًا ...
رياضة محلية
«جريدة الوسط»: الجيش يحشد.. وبيانات الخارج تتواصل
ليبيا
كرواتيا «تقبض» على ميسي لـ«تهين» الأرجنتين بثلاثية خيالية
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - الأب بعد العيد!
كاريكاتير
قطع خدمة الإنترنت بالجزائر «لمنع الغش»
دولى
أوزيل: المنتخب الألماني يستفيد من دعائي أكثر من النشيد الوطني
رياضة عالمية
هل دونالد ترامب «نزيه» بما فيه الكفاية لبيع الكحول؟
منوعات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 طرق لتنشيط الذاكرة