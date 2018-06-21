إنقاذ 142 مهاجرًا غير شرعي وانتشال 3 جثث غرب القره بوللي

تمكنت دورية على قارب مطاطي، تابعة لقطاع طرابس بنقطة الحميدية، من إنقاذ 142 مهاجرًا غير شرعي وانتشال ثلاث جثث شرق القره بوللي.

وقال الناطق باسم البحرية الليبية، العميد أيوب قاسم لـ«بوابة الوسط» الأربعاء، «المهاجرون غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة، وعملية الإنقاذ جرت 25 ميلاً غرب فنار القره بوللي».

ولفت قاسم إلى أن «الدفعة الأولى وعددهم 100 مهاجر غير شرعي جرى إنزالهم على الشاطئ وإبلاغ الجهات المختصة في المنطقة لإتمام إجراءات نقلهم».

أما الدفعة الثانية «فكان عددهم 42 مهاجرًا غير شرعي من بينهم ثلاث نساء وطفل واحد، إضافة إلى ثلاث جثث جرى إنزالهم بنقطة الحميدية، وهناك حالتان جرى نقلهما إلى المستشفى».

وأشار العميد أيوب قاسم إلى أن جميع المهاجرين جرى تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس بمركز إيواء تاجوراء.