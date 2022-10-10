ملك المختار بطلة الأواسط لـ«بوابة الوسط»: هدفي المشاركة في البطولات العالمية للسباحة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أكدت السبَّاحة الليبية ملك المختار بن صالح، بطلة فئة الأواسط لسباحة 2250 مترًا، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، على هامش بطولة ليبيا (مصراتة 2022) في المياه المفتوحة، أن هدفها هو تمثيل المنتخب الليبي في المنافسات العالمية وتحقيق الإنجازات.

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وقالت ملك (16عامًا): «أنا سعيدة بمشاركتي في هذه البطولة، والمنافسة كانت قوية، والتنظيم كان جيدًا، وحتى البحر كان في أحسن حالاته، ساعد على أداء السباحين».

وعن إنجازاتها قالت ملك: «حققت الترتيب الثالث في بطولة القاهرة، وشاركت عدة مرات في بطولات بمصر، من بينها بطولة الجمهورية، وهدفي المستقبلي المشاركة في البطولات العالمية للسباحة».

ملك المختار على منصة التتويج. (تصوير - محمد قجام)

ملك المختار على منصة التتويج. (تصوير - محمد قجام)