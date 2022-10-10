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عصمان القنين لـ«بوابة الوسط»: نجحنا في بطولة ليبيا للسباحة رغم غياب دعم الدولة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 10 أكتوبر 2022, 06:02 مساء
عصمان القنين لـ«بوابة الوسط»: نجحنا في بطولة ليبيا للسباحة رغم غياب دعم الدولة
عصمان القنين. (تصوير - محمد قجام)
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أكد رئيس الاتحاد الليبي للسباحة عصمان القنين، أن بطولة ليبيا للسباحة في المياه المفتوحة، التي أُقيمت في مدينة مصراتة شهدت نجاحًا منقطع النظير على الرغم من غياب وانعدام دعم الدولة ووزارة الرياضة بالذات، والفضل في ذلك يعود للشركات الرعاية والاتحاد الفرعي للسباحة مصراتة ونادي «توباكتس»، هذا النادي الذي سخر كل الإمكانات.

- مواهب في بطولة ليبيا للمياه المفتوحة برعاية وجهود نادي «توباكتس» (صور)

وقال القنين في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»: «تعجز الكلمات والحروف عن شكر نادي توباكتس برئاسة علي أبوفارس الذي سخر كل جهود النادي في خدمة بطولة ليبيا وإنجاحها وظهورها بالشكر المتميز الذي نال استحسان كل الحاضرين».

جهود مميزة لنادي «توباكتس»
وأضاف: «الشكر أيضًا لكل سباحي ورياضيي نادي توباكتس على كل الجهود التي بذلوها في سبيل إنجاح بطولة ليبيا، الذين واصلوا الليل بالنهار من أجل الإعداد الجيد للبطولة، خصوصًا في التعامل مع الأجواء البحرية ووضع نقاط مسارات السباق في البحر وتغييرها في كل فئة من فئات السباق».

وأكمل عصمان القنين «أن الحضور الملفت للنظر لرئيس اللجنة الأولمبية الدكتور جمال الزروق، ورؤساء الاتحادات العامة لبناء الأجسام والترايثلون والووشو والرماية والقوس والسهم والتجديف والشراع والمبارزة بالسيف وكرة القدم المصغرة، ورعاة البطولة زاد من نجاح البطولة، وكذلك المشاركة الكبيرة من الاتحادات الفرعية والسباحين، أولاد وبنات، مما جعل المنافسة قوية بينهم».

مشاركة البنات رسالة لرياضة المرأة الليبية
وأردف: «مشاركة البنات في هذه البطولة هي رسالة بأن رياضة المرأة الليبية قادرة على تحقيق النتائج رغم الصعاب والعراقيل، وحققت في هذه البطولة نجاحات كبيرة، ويجب الاهتمام برياضة المرأة في شتى الأنواع، وقد أفرزت البطولة عدة مواهب جديدة في سباحة المياه المفتوحة، وسوف نهتم بالمتميزين ونضع لهم برامج في المستقبل القريب».

وعن برامج الاتحاد، قال القنين: «سوف تكون هناك دورات للمدربين والحكام محليًا وخارجيًا، ويجب على الدولة الليبية أن تهتم بالرياضة وتجعلها مشروعًا وطنيًا إذا أردنا تحقيق النتائج على المستوى القاري، ولكن الموجود حاليًا وللأسف الشديد هو عدم الاهتمام، والاتحادات كلها تعاني عدم دعم الدولة لها منذ سنوات، ولكن رغم هذا فان النشاط الرياضي في مختلف الألعاب مستمر بفضل جهود الخيرين من رعاة، والجهات الخاصة».

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