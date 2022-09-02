«الفرسان» يعود بدورة دولية.. والمنتخب الأولمبي يخوض وديتين أمام السودان

القاهرة - بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

يشهد شهر سبتمبر الجاري عودة جديدة للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى نشاطه خلال أيام «فيفا» الدولية، حيث ينتظر أن يستضيف الاتحاد الليبي لكرة القدم، دورة ودية دولية مصغرة ستشهد مشاركة المنتخب الوطني الأول إلى جانب منتخبي زامبيا ومالي.

وستكون انطلاقة الدورة خلال الفترة من الثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري حتى السابع والعشرين من الشهر نفسه، وستقام الدورة بملعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي، وسيسبق إقامة الدورة تجمع قصير للمنتخب بقيادة مدربه الفرنسي مارتينيز، الذي سيعلن عن قائمته الجديدة التي ستشهد تحويرات عديدة خاصة بعد أن أخذ الجهاز الفني ومساعدوه متسعاً من الوقت في متابعة مباريات الدور السداسي ونشاط اللاعبين المحترفين، إضافة إلى مشاركة الفرق المحلية الأربعة في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية. وستكون هذه الدورة الدولية الودية خير إعداد وتحضير للمنتخب الوطني الليبي للاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها نهائيات الشان بالجزائر التي ستقام مطلع العام الجديد إلى جانب استكمال باقي منافسات تصفيات الكان. يذكر أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، فقد نتيجة مباراته أمام نظيره غينيا الاستوائية، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما في السادس من يونيو الماضي، بدولة غينيا الاستوائية، في ثاني جولات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية «كوت ديفوار 2023».

المنتخب الأولمبي يستأنف تحضيراته ببنغازي بمباراتين وديتين قبل مواجهة رواندا

يعود المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم اليوم الخميس، لاستئناف تحضيراته بمعسكره التدريبي بمدينة بنغازي بقيادة المدرب الوطني المهدي أبوشاح، ومدربه المساعد صبري قشوط، بحضور 23 لاعباً ستضمهم القائمة النهائية بعد أن اختتمت التصفيات الأولى للاعبين يوم الثلاثاء الماضي بمدينة البيضاء.

وستكون مدينة بنغازي المحطة التحضيرية الثانية والأخيرة للمنتخب الأولمبي بداية من اليوم الخميس، وحتى الثامن من شهر سبتمبر الجاري، وتقرر أن يجري الفريق مباراتين وديتين أمام المنتخب الأولمبي السوداني خلال يومي الثالث والخامس من شهر سبتمبر الجاري بملعب شهداء بنينا الدولي، استعداداً لمواجهة منتخب رواندا ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة أفريقيا للشباب التي سيستضيفها المغرب خلال شهر يونيو من العام 2023.

وتشارك 8 منتخبات أفريقية وهي التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وسيستقبل فرسان المتوسط نظيره الرواندي في مباراة الذهاب الأولى بملعب شهداء بنينا الدولي يوم التاسع عشر من شهر سبتمبر، وسيواجه المتأهل من مباراتي منتخب ليبيا ورواندا منتخب مالي قبل التأهل رسمياً للنهائيات الأفريقية.

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دعوة المنتخب الوطني للشباب للاستعداد للتصفيات الأفريقية

ويستأنف المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم تحت سن 20 عاماً، تدريباته استعداداً لخوض غمار التصفيات الأفريقية المقبلة، وسيستأنف منتخب الشباب تدريباته بمعسكر داخلي بمدينة بنغازي، حيث ستبدأ التدريبات بملعب شهداء بنينا الدولي بداية من اليوم الخميس الموافق الأول من شهر سبتمبر الجاري إلى غاية العاشر من الشهر نفسه بقيادة المدرب الوطني عياد القاضي، ومساعده محمد عبد الجليل وعبدالسلام الكوت مديراً إدارياً.

ووجه الجهاز الفني للفريق الدعوة لعدد 27 عبا للانضمام إلى معسكر مدينة بنغازي. وكان المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عاماً قد سجل ظهوره أخيراً في نهائيات بطولة كأس العرب للشباب التي أقيمت بمدينة الدمام بالسعودية خلال شهر يوليو الماضي، حيث لعب ضمن فرق المجموعة الثانية حيث تفوق على المنتخب اللبناني، وخسر أمام المنتخب الجزائري، وغادر المنافسة من الدور الأول.

وكانت هذه المشاركة تحضيراً وإعداداً جيداً للجهاز الفني للمشاركة في التصفيات الأفريقية لمنتخبات الشباب التي ستستضيفها مدينة السويس بمصر، حيث سيلعب المنتخب الليبي للشباب ضمن مجموعة منتخبات شمال أفريقيا التي تضم منتخبات المغرب والجزائر وتونس، وذلك خلال الفترة من الثامن عشر من شهر أكتوبر المقبل إلى غاية 24 من الشهر نفسه.

خطاب من اتحاد الكرة بشأن بث مباريات المنتخب حصريا

ووجه الاتحاد الليبي لكرة القدم، خطابًا إلى القنوات المرئية بشأن الحصول على حقوق بث عدد من المباريات الودية والرسمية للمنتخبات الوطنية، خلال الفترة المقبلة. وقال اتحاد الكرة في بيان نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه في إطار خطة التطوير والإعداد للمنتخبات الوطنية يقيم الاتحاد الليبي لكرة القدم عدداً من اللقاءات الودية والرسمية (دورة ودية للمنتخب الأول يشارك بها منتخبات مالي / وزامبيا).

وتقام اللقاءات الودية والرسمية للمنتخبات الوطنية، بمدينة بنغازي على ملعب شهداء بنينا، خلال الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر 2022، كما يستضيف المنتخب الأولمبي الليبي المنتخب الأولمبي السوداني في مباراتين يومي 5 و 8 سبتمبر 2022 على ملعب شهداء بنينا. وأشار اتحاد الكرة إلى أن منتخب الشباب الليبي يستضيف منتخب الشباب السوداني في مباراتين يومي 6 و9 سبتمبر 2022، ببنغازي على ملعب شهداء بنينا، كما ستقام مباراة رسمية في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 بين المنتخب الليبي الأولمبي والمنتخب الرواندي الأولمبي 2022/9/20.

ودعا اتحاد كرة القدم الليبي جميع القنوات المرئية، لتقديم عروضها بشأن نقل هذه المباريات بشكل حصري أو مشترك، علماً بأن المباريات ستقام بحضور الجمهور، مع مراعاة الموافقة على منح الإشارة المرئية للدول المشاركة بهذه المباريات ختاماً.