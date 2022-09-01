الجزائر تلتقي تونس واليمن تواجه السودان في ربع نهائي كأس العرب تحت 17 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تقام، اليوم الخميس، مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، في مدينة وهران الجزائرية، وذلك بعدما اكتمل عقد المتأهلين إلى هذا الدور بختام مرحلة المجموعات.

وجاء الترتيب في المجموعات الأربعة بعد انتهاء المرحلة الأولى لبطولة كأس العرب على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الجزائر 9 نقاط، السودان 6، الإمارات 1 فلسطين 0.

المجموعة الثانية: تساوت فرق اليمن وتونس وليبيا برصيد 5 نقاط لكل منها، وبفارق الأهداف جاء اليمن أولًا وتقاسمت تونس وليبيا في فارق الأهداف + هدف لكل فريق، وتأهلت تونس باللعب النظيف الفارق بطاقة حمراء تحصل عليها مدرب ليبيا في مباراة عمان.

والمجموعه الثالثة: العراق 7 نقاط، المغرب 6، جزر القمر 3، موريتانيا 1.

المجموعة الرابعة: مصر 9 نقاط، السعودية 6، سورية 1، لبنان 1.

المتاهلون للثماني

الجزائر والسودان واليمن وتونس والعراق والمغرب ومصر والسعودية.

مباريات الدور ربع النهائي

اليوم الخميس، ستقام مبارتان في الدور الربع نهائي لكاس العرب، الجزائر تلتقي تونس واليمن مع السودان، وغدًا الجمعة، العراق تلتقي السعودية، ومصر تتبارى مع المغرب.

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022 لكرة القدم، اجتماعها برئاسة عبدالحكيم الشلماني في مدينة وهران الجزائرية، بحضور جميع أعضاء اللجنة وممثلي اللجان المعاونة، وذلك بعد ختام مرحلة دور المجموعات من منافسات البطولة.

وخلال الاجتماع استعرضت التقارير الفنية والإدارية وتقارير الحكام ومختلف اللجان بشأن المباريات الماضية، حيث قدم الشلماني، شكره وتقديره لأعضاء اللجنة ولرؤساء وأعضاء اللجان، ولجميع الفرق العاملة في البطولة على الجهود التي بُذلت خلال مباريات دور المجموعات، مبديًا سعادته بما تحقق خلال الفترة الماضية، معربًا عن أمله في استمرار هذا النجاح خلال الأدوار النهائية القادمة.

وهنأ رئيس اللجنة المنظمة منتخبات الجزائر والسودان واليمن وتونس والعراق والمغرب ومصر والسعودية، على التأهل إلى الدور ربع النهائي، وتمنى لها التوفيق في المراحل المقبلة، مقدمًا شكره وتقديره لبقية المنتخبات على مشاركتها المتميزة في البطولة.