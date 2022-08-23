الأهلي طرابلس يعلن قائمة فريقه للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا 2022-2023

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلن نادي الأهلي طرابلس، اليوم الثلاثاء، قائمة فريقه النهائية، التي سيخوض بها بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

وضمت القائمة التي أعلنها الأهلي طرابلس في حراسة المرمى: محمد نشنوش وعبدالحكيم التركي وأيمن التيهار.

وفي خط الدفاع: محمد المنير - محمد الترهوني - محمود عكاشة - أحمد التربي - منصور رزق - علاء القجدار - ياسين نجيمة (مغربي) - محمد الشتيوي - عبدالله الشريف - علي معتوق - مؤيد جدور.

خط الوسط: أيوب عياد (تونسي) - بدر حسن - محسن متولي (مغربي) - العرفي - القليب - مأب شكري - علي أبوعرقوب - جهاد الأشهب.

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خط الهجوم: أنيس السلتو - صالح الطاهر - ياسين الشماخي (تونسي) - إبراهيما تانديا (مالي) - الطبال – أحمد القديري - معتز أبوشينة.

ويتأهب الأهلي لخوض عمار التصفيات الأفريقية بلقاء كم كم الزنجباري أوائل الشهر المقبل، ثم يعود بعدها لخوض مباراة رسمية بلقاء الصداقة في الأول من أكتوبر المقبل بتصفيات كأس ليبيا على ملعب شهداء بنينا.

قائمة فريق الأهلي طرابلس. (الإنترنت)