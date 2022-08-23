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التونسي شهاب الليلي يكشف طموحاته مع «الأهلي بنغازي» في مؤتمره الصحفي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 أغسطس 2022, 05:40 مساء
التونسي شهاب الليلي يكشف طموحاته مع «الأهلي بنغازي» في مؤتمره الصحفي
التونسي شهاب الليلي في المؤتمر الصحفي. (صفحة نادي الأهلي بنغازي عبر فيسبوك).
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عقد مجلس إدارة نادي «الأهلي بنغازي» مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الثلاثاء، لتقديم التونسي شهاب الليلي المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم الأول، في حضور جهازه المعاون، وكشف الليلي طموحاته مع النادي الملقب بـ«صاحب المشوار الطويل»، مؤكدًا سعيه للمنافسة بقوة في الموسم الجديد.

وجاء الإعلان عن تشكيل الجهاز المعاون لـ«الليلي»، ليضم التكليف تعيين ناجي المغربي كمساعد مدرب ثانٍ، بينما جرى في المؤتمر الصحفي الإعلان أيضا عن تكليف خالد العبدلي بمنصب رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي، بحسب صفحة نادي الأهلي بنغازي عبر «فيسبوك».

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وأعلنت إدارة نادي الأهلي بنغازي تعاقدها رسميًا مع المدرب التونسي شهاب الليلي لقيادة الفريق الأول خلال الموسم المرتقب الذي ينتظر انطلاقه منتصف سبتمبر المقبل.

كان الليلي تولى مهمة قيادة وتدريب فريق «النصر» خلال مرحلة الإياب من مسابقة الموسم الماضي، وقاد الفريق للدور السداسي ومرحلة التتويج باللقب، غير أن مسيرته مع الفريق انتهت بتأهله للسداسي ليحل محله مساعده كريم التواتي.

سبق لفريق «الأهلي بنغازي» الاستعانة بالخبرات التونسية خلال مسيرته الطويلة مع مسابقات كرة القدم المحلية، ولعل من أبرز هؤلاء عبدالجبار مشوش وطارق ثابت.

واستعان فريق «الأهلي بنغازي» خلال مرحلة التتويج في الموسم الماضي بعميد المدربين في تونس فوزي البنزرتي، الذي قاد الفريق خلال مباريات الدور السداسي برفقة مساعده عماد بن يونس، الذي أنهى موسمه بالمرتبة الخامسة.

 

التونسي شهاب الليلي في المؤتمر الصحفي. (صفحة نادي الأهلي بنغازي عبر فيسبوك).
التونسي شهاب الليلي في المؤتمر الصحفي. (صفحة نادي الأهلي بنغازي عبر فيسبوك).
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