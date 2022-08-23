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«بوابة الوسط» تستطلع الآراء قبل انطلاق ندوة مدينة البيضاء عن الاحتراف

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الثلاثاء 23 أغسطس 2022, 04:19 مساء
«بوابة الوسط» تستطلع الآراء قبل انطلاق ندوة مدينة البيضاء عن الاحتراف
الزواري وبن تاهية والمصراتي. (أرشيفية : الإنترنت)
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تتواصل الاستعدادات بمدينة البيضاء لتنظيم ندوة تحت عنوان «الاحتراف الرياضي إلي أين؟»، تحت إشراف وتنظيم رابطة قدامى الرياضين بالمدينة.

وتهدف الندوة لتحديد إيجابيات وسلبيات الاحتراف والوصول لمكامن الخلل في التجربة الاحترافية للرياضة الليبية في كل الشرائح بعد سنوات طويلة من تطبيق الاحتراف.

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من جانبه، استطلعت «بوابة الوسط» آراء بعض المهتمين  بالندوة.

في البداية، أشاد عضو رابطة قدامى الرياضيين نوري الزواري بالخطوة واعتبرها مهمة، وأكد أنه سيجري مشاركات من عدة شخصيات على مستوى الرياضة الليبية، قائلًا «نرجو أن تخرج بتوصيات تفيد الرياضة، خاصة وأن هناك ورقات بحثية مهمة ستقدم».

أما الإعلامي محمد بن تاهية، فقال «أشكر القائمين على الندوة، وأتمنى أن تهتم بها وزارة الرياضة، وأن تصبح توصياتها ملزمة التنفيذ، لأن هناك عدة ندوات سابقة وضعت يدها على الجرح، وتوصياتها للأسف لم تكن ملزمة، وموضوع الاحتراف يستحق مثل هذه الندوة».

المستشار المبروك المصراتي أكد أنه يشارك بصفة شخصية، وليس ممثلًا للوزارة، وقال «أنا أرتبط بعلاقة مميزة بأغلب الرياضين بالبيضاء، أتمنى أن تخرج التوصيات بالشكل المطلوب، لأن الاحتراف أثقل كاهل الأندية الليبية، ومن الواجب فتح ملفات الاحتراف ومثل هذه الندوات مفيدة جدًا».

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