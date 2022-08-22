عمر في حديث إلى «بوابة الوسط»: أطالب وزارة الرياضة بالإفراج عن الدراجات المحجوزة لصالح منتخب ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

من الخبرات الليبية التي التقت بهم «بوابة الوسط» على هامش بطولة ليبيا للدراجات، التي أُقيمت بمدينة الزنتان خلال يومي 19 و20 من أغسطس الجاري، مدرب المنتخب الوطني وفريق «المدينة» للدراجات المدرب الوطني محمد عمر، الذي تحدث عن البطولة، وأكد نجاحها من الناحيتين الفنية والتنظيمية.

مجموعة من الناشئين والأواسط المتميزين

وقال عمر: «كانت البطولة ناجحة، والنجاح كان بسبب وجود مجموعة من الناشئين ومجموعة من الأواسط المتميزين، الذين سيكون لهم شأن في مستقبل ليبيا القادم في رياضة الدراجات متى وجدوا الاهتمام والعناية من جانب أنديتهم أولًا، ومن الاتحاد العام ثانيًا، والشيء المهم الثاني هو منتخبنا الوطني ووجود عدد من عناصره في هذه البطولة».

الاستعداد لبطولة الأندية العربية في سورية

وحول نتائج فريق «المدينة» في البطولة، قال عمر: «إن الفريق استعد استعدادًا جيدًا، وهو من أفضل الفرق حاليًا في ليبيا، ويستعد لبطولة الأندية العربية في سورية، والنتائج التي حققها الفريق أنا غير راضٍ عنها، رغم فوزنا ببطولة ليبيا للأواسط، والقلادة الفضية في منافسات الكبارـ وتحديدًا منافسات ضد الساعة».

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وأكمل: «في منافسات الطريق صارت انتكاسة للفريق بمرض أحد الرياضيين وهو الذي تحصل على فضية الكبار، وبصفة عامة ورغم حصول الفريق على كأس الأواسط والترتيب الثاني في منافسات الكبار والقلادة الفضية وقلادتين برونزيتين، ولكنني غير راضٍ عن هذه النتائج».

اهتمام الأندية برياضة الدراجات

وفي سؤال لـ«بوابة الوسط» حول ماذا ينقص الدراجة الليبية، قال مدرب المنتخب الوطني وفريق «المدينة» محمد عمر: «أولًا: عدم اهتمام الأندية برياضة الدراجات بصفة عامة أبدأها من نادي المدينة، والشيء الثاني: غلاء سعر الدراجات وغلاء قطع الغيار، هذا الأمر أسهم في تهميش اللعبة في الأندية، حيث تكلف الدراجة عشرة آلاف دينار، وقطع الغيار غير موجودة في ليبيا، وبمساهمة بعض المدربين والخبراء في مجال رياضة الدراجات وبمجهودهم الشخصي يقومون بإصلاح الدراجات وتوفير قطع الغيار، لكن لا يوجد اهتمام برياضة الدراجات داخل الأندية أو اهتمام من الجهات ذات العلاقة، والاتحاد الليبي للدراجات يحاول توفير المتطلبات، ولكن دون دعم من الدولة لن يستطيع الإيفاء بهذه المتطلبات».

الافراج عن الدراجات المحجوزة لدى الشركة المتحدة

واختتم المدرب محمد عمر حديثه قائلًا: «أولًا، أشكر الاتحاد العام للدراجات على مجهوداته الجبارة ونجاحه في هذه البطولة، وهذا أكبر نجاح للاتحاد العام، رغم كل الظروف والصعوبات المالية التي يعاني ها الاتحاد، ومع هذا نجحت البطولة من جميع النواحي الفنية والتنظيمية، والأمر الثاني أطلب من وزارة الرياضة أن تفرج عن الدراجات المحجوزة لدى الشركة المتحدة وعليها مبالغ مالية 60 أو 70 ألف دينار ليبي، والتي لها أكثر من عام، حيث إن المنتخب الوطني في حاجة ماسة لها حتى نشارك بها في البطولة العربية، وأشكر كل نادٍ شارك في البطولة وأعتبره دعمًا لرياضات الدراجات والاتحاد العام».

المدرب محمد عمر. (تصوير - محمد قجام والصديق قواس)