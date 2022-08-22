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صفقات جديدة في «الأهلي طرابلس» قبل غلق باب القيد الأفريقي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 22 أغسطس 2022, 06:02 مساء
صفقات جديدة في «الأهلي طرابلس» قبل غلق باب القيد الأفريقي
المالي إبراهيم تانديا. (فيسبوك)
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عزز فريق «الأهلي طرابلس» صفوفه هذا الموسم بصفقات جديدة استعدادًا للدوري المحلي ومنافسات بطولة أفريقيا قبل غلق باب التسجيل الأفريقي.

وتعاقدت اللجنة التسييرية بنادي «الأهلي طرابلس» مع المدافع المغربي ياسين نجيم، الذي انضم فور وصوله طرابلس أمس الأحد، كما تم التعاقد أيضًا مع متوسط الميدان التونسي أيوب عياد الذي عاد لـ«الأهلي طرابلس» بعد أن قدم موسمًا جيدًا مع الفريق، كما تعاقدت الإدارة مع الجناح ومتوسط الميدان المغربي محسن متولي، والجناح ومتوسط الميدان التونسي عزيزي شتيوي.

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وقد وصل طرابلس، أمس الأحد، المغربيان ياسين نجيم ومحسن متولي والتونسي أيوب عياد.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها «بوابة الوسط» فإن قوام الفريق الموسم الماضي من اللاعبين المحليين مستمر، بينما غادر اللاعب معتز المهدي الذي وقع لـ«الأهلي بنغازي»، وهناك عدد من اللاعبين سيغادرون الفريق دون الإفصاح عن الأسماء في الوقت الراهن.

من جانبه طلب التونسي فتحي الجبال المدير الفني لـ«الأهلي طرابلس» التعاقد مع اللاعـب المالي إبراهيم تانديا ليتم ضمه إلى القائمة الأفريقية للفريق، حيث جاء التعاقد معه على خليفة إحصاءات اللاعب التهديفية الجيدة.

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