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صراع الصفقات يشتد بين الأندية الليبية قبل بداية الموسم الجديد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 أغسطس 2022, 04:12 مساء
صراع الصفقات يشتد بين الأندية الليبية قبل بداية الموسم الجديد
مباراة للأخضر أمام النصر في الدوري الممتاز. (فيسبوك)
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قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم إجراء قرعة الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2022 - 2023 بمدينة شحات وبالمسرح الأثري، وذلك ايوم الخميس، الثامن عشر من أغسطس 2022، وقد وجهت لجنة المسابقات رسائل إلى فرق الممتاز لحضور القرعة والفرق المستهدفة هي «الاتحاد» بطل الدوري ووصيفه «الأهلي طرابلس» و«المدينة» و«الأولمبي» و«السويحلي» و«الاتحاد المصراتي» و«الخمس» و«أبوسليم» و«المحلة» و«أساريا» و«الأخضر» و«النصر» و«الأهلي بنغازي» و«الهلال» و«التحدي» و«دارنس» و«شباب الجبل» و«الصداقة» و«التعاون» و«الصقور»، ومعه اشتد التنافس على جلب الصفقات الجديدة بين أندية الدوري الليبي الممتاز.

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نجحت إدارة نادي «الأخضر» في التعاقد مع الثنائي سالم المسلاتي «روما» وعامر التاورغي، قادمين من نادي «النصر» بجانب عبدالله جديدو قادماً من «أبوسليم»، ولاعب الوسط محمد الكيستا من «الأولمبي»، كما تعاقدت إدارة نادي «الأخضر» مع المحترفين بهاء السلامي، قادماً من نادي «النجم الساحلي» ولاعب الوسط المحترف النيجيري إيسيان، كما جددت إدارة نادي «الأخضر» عقود اللاعبين حسن عباس وجمال سلطان ويونس حجازي ووجدي سعيد وميدي البرعصي وصهيب بن سليمان وأنس منقا.

في المقابل، نجحت لجنة التعاقدات بنادي «النصر» في إبرام أولى صفقات الفريق للموسم الرياضي 2022-2023 مع اللاعب المهدي عبد السلام الكوت لمدة موسمين قادماً من نادي «الأخضر» في صفقة انتقال حر، ويعد المهدي الكوت، الذي ينشط في الجناح الأيسر، من اللاعبين الشباب وسبق أن اختير للمنتخب الوطني، ليأتي هذا من جانب نادي «النصر» لتعويض رحيل نجومه سالم المسلاتي «روما» وعامر التاورغي ومحمد التهامي.

ذهبت إدارة نادي «السويحلي» لقطاع الشباب بالنادي، ووقعت عقوداً مع مجموعة من اللاعبين الشباب بهدف الانضمام إلى الفريق الأول، في بادرة جيدة من النادي لاهتمامه بفئة الأواسط الزاد الحقيقي للنادي، اللاعبون الذين أبرمت معهم إدارة النادي عقوداً هم: لاعب الوسط عبدالرحمن القداري من مواليد 2003، والمهاجم أحمد الدهماني من مواليد 2003، والمدافع عبدالله بن غزي 2003، والمهاجم مجدي المسلماني 2003، والظهير عماد شنينة 2003، مع توقيع عقد اللاعب اليافع حسين بادي ليعزز صفوف الفريق الأول لكرة القدم، ويشغل بادي مركز الظهير الأيمن ويبلغ تسعة عشر ربيعاً.

أيضاً جرى تجديد عقود ثنائي وسط الملعب، فايز سعد وعبد الرحمن أبوسنينة، والمدافع عبدالرحيم التريكي «معاذ الصغير»، والجناح عبدالله بن خليل، وقلب الدفاع حسام عبدالمجيد، وقلب الدفاع إبراهيم أبورويص، وكانت إدارة «السويحلي» أبرمت عدة صفقات من بينها عقد للمهاجم البرازيلي أوتيمار، والمحترف بكاكي.

وعززت إدارة نادي «دارنس» صفوف فريق كرة القدم الأول في الموسم المقبل، بالتعاقد مع ثلاثة محترفين، استعداداً للموسم الرياضي الجديد في الدوري الليبي الممتاز، حيث تعاقدت إدارة النادي مع المحترفين، لاعب الوسط الغابوني فرانك أنقونقا، والجناح الأيمن النيجيري ستانلي ديمغبا، والمهاجم النيجيري آليمي سيكيرو، والجناح الأيسر الجزائري وائل بن معمر، ولاعب الارتكاز التونسي حسين بن يحيى، والظهير الأيسر الليبي مجدي رطيبة، وصانع الألعاب الليبي فرج عبدالحفيظ.

وعلى صعيد المدربين، كشف مجلس إدارة نادي «الأهلي بنغازي» هوية مدربه الجديد خلال الموسم الكروي المقبل، حيث أعلنت إدارة النادي تعاقدها رسمياً مع المدرب التونسي شهاب الليلي لقيادة الفريق الأول خلال الموسم المرتقب الذي ينتظر انطلاقه منتصف سبتمبر المقبل، وكان الليلي تولى مهمة قيادة وتدريب فريق «النصر» خلال مرحلة الإياب من مسابقة الموسم الماضي، وقاد الفريق للدور السداسي ومرحلة التتويج باللقب، غير أن مسيرته مع الفريق انتهت بتأهله للسداسي ليحل محله مساعده كريم التواتي.

وجاء الاعتماد على المدرب التونسي أيضاً من جانب مجلس إدارة نادي «الأولمبي»، بشكل رسمي، الذي أعلن تعاقده مع المدرب التونسي طارق ثابت، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل، وسبق لثابت تدريب نادي «الهلال» وعدة أندية في الدوري المحلي الليبي، أما نادي «دارنس» فأعلن التعاقد مع المدرب المصري الشاب مصطفى مرعي.

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