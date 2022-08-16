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الوخي: الاهتمام بتحليل أداء حراس المرمى في القنوات الفضائية مهم وضروري

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الثلاثاء 16 أغسطس 2022, 11:12 مساء
الوخي: الاهتمام بتحليل أداء حراس المرمى في القنوات الفضائية مهم وضروري
جمال الوخي. (فيسبوك)
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طالب حارس مرمى المدينة والمنتخب الوطني السابق لكرة القدم جمال الوخي القنوات الفضائية بتخصيص وقت في البرامج المباشرة والتحليلات للمباريات فقرة لحراس المرمى لإبراز دورهم في كل فريق.

وقال الوخي في منشور له على صفحته الشخصية عبر «فيسبوك»: «إن كرة القدم تلعب بأحد عشر لاعبًا ودور الحارس مهم، ولا يجري التركيز عليه كثيرًا أثناء التحليل الرياضي، خاصة في الدور السداسي الأخير».

وأضاف «لا بُد من إبراز الدور الإيجابي لكل حارس ومن ساهم في تفوق فريقه، وكذلك تحليل الهفوات للحراس أثناء المباريات»، داعيًا القنوات الفضائية للاهتمام بهذا الموضوع، لأنه يهم كل الحراس والمدربين.

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