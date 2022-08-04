خسارتان لليبيا في الجولة السادسة بالأولمبياد العالمي للشطرنج...

فقد منتخبا ليبيا للشطرنج رجال وسيدات مباراتيهما في الجولة السادسة بالأولمبياد العالمي للشطرنج، الذي تتواصل جولاته بمدينة تشيناي الهندية.
وخسر منتخب ليبيا للرجال مباراته أمام تونس بنتيجة (1 / 3)، والفوز الوحيد لليبيا حققه اللاعب الواعد عمرو فطيس على التونسي أحمد البوزيدي.
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كما خسر منتخب ليبيا للسيدات أمام منتخب نيكاراغوا بنتيجة (0 / 4).
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