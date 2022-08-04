خسارتان لليبيا في الجولة السادسة بالأولمبياد العالمي للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

فقد منتخبا ليبيا للشطرنج رجال وسيدات مباراتيهما في الجولة السادسة بالأولمبياد العالمي للشطرنج، الذي تتواصل جولاته بمدينة تشيناي الهندية.

وخسر منتخب ليبيا للرجال مباراته أمام تونس بنتيجة (1 / 3)، والفوز الوحيد لليبيا حققه اللاعب الواعد عمرو فطيس على التونسي أحمد البوزيدي.

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كما خسر منتخب ليبيا للسيدات أمام منتخب نيكاراغوا بنتيجة (0 / 4).