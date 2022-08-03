ليبيا تلتقي تونس ونيكاراغوا في أولمبياد الشطرنج بالهند

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بمدينة تشيناي الهندية، جولات الأولمبياد العالمي للشطرنج، حيث تلتقي ليبيا، اليوم الأربعاء، في منافسات بطولة الرجال مع تونس، بينما تواجه نيكاراغوا في منافسات السيدات.

3 مترشحين على منصب الرئاسة في الاتحاد الأفريقي للشطرنج

وعلى هامش الأولمبياد العالمي للشطرنج ستعقد الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للشطرنج بعد غد الجمعة، اجتماعها الانتخابي بمدينة تشيناي الهندية.

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وأبرز المتنافسين على منصب رئيس الاتحاد الأفريقي للشطرنج ثلاثة مرشحين وهم رئيس الاتحاد المصري للشطرنج هشام الجندي، ورئيس الاتحاد الكيني وبيرنارد وانجالا والبتسوانى تشيبيسو لوبانج.