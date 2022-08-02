فوزان لليبيا في الأولمبياد العالمي للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق منتخبا ليبيا رجال وسيدات، اليوم، الفوز في الأولمبياد العالمي للشطرنج بالهند.

وفاز منتخب ليبيا للرجال على المالديف بنقطتين ونصف مقابل نقطة ونصف، كما فاز منتخب سيدات ليبيا على جيرسي بثلاثة انتصارات مقابل واحد.

أفضل النتائج الفردية للعرب

وحقق الشطرنجيون العرب نتائج باهرة في الجولتين الثالثة والرابعة للأولمبياد من بينها:

تعادل المصري أحمد عدلي تصنيف 2582 مع الأرميني ميكوميان تصنيف 2634.

وتعادل العراقي أكار علي تصنيف 2243 مع الأورغواني هوغمان تصنيف 2390.

وتعادل المصري باسم آمين تصنيف 2680، مع الأرميني جبريل 2698.

وفاز المغربي محمد تيسير تصنيف 2366 على الأستاذ الكازاخي مورتاس تصنيف 2536.

وتعادل المصري أدهم فوزي تصنيف 2471، مع الأرميني مانويل تصنيف 2610.

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وتعادل الأستاذ الدولي المغربي إلياس مسلك تصنيف 2398 مع الكازاخي جومباريف تصنيف 2617.

وتعادل التونسي محمد أبودريقة تصنيف 2308، مع التشيلي فرنانديز تصنيف 2489.

وتعادل الجزائري لامين إبراهيمي تصنيف 2189، مع الأورغواني هوفمان تصنيف 2390.