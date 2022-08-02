تعادل وخسارة لليبيا في الجولة الرابعة بالأولمبياد العالمي للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بمدينة تشيناي الهندية جولات الأولمبياد العالمي للشطرنج بمشاركة 1727 لاعبا يمثلون 188 بلدا، بمشاركة ليبية واسعة.

وفي الجولة الرابعة، أمس الإثنين، تعادل منتخب سيدات ليبيا مع الكويت (2-2)، وفقد منتخب الرجال مباراته أمام بنما بنتيجة (1.5-2.5).

أبرز نتائج العرب في الجولة الرابعة

في بطولة السيدات فازت مصر على إثيوبيا (4-0)، والإمارات على مدغشقر (4-0)، وعمان على توغو (4-0)، وسورية على فيجي (2.5-1.5)، والبحرين على جيبوتي (4-0)، وتعادل ليبيا والكويت (2-2)، والسعودية والسودان (2-2).

وفي بطولة الرجال فازت الإمارات على موزمبيق (2.5-1.5)، واليمن على ناميبيا (2.5-1.5)، وسورية على السعودية (4-0)، ولبنان على موريتانيا (3-1)، والجزائر على الصومال (3-1)، والكويت على سواتينا (3-1).

أبطال شطرنج سوريا. (فيسبوك)

أبطال شطرنج الجزائر. (فيسبوك)