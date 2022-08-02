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تعادل وخسارة لليبيا في الجولة الرابعة بالأولمبياد العالمي للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 02 أغسطس 2022, 12:34 مساء
تعادل وخسارة لليبيا في الجولة الرابعة بالأولمبياد العالمي للشطرنج
أبطال شطرنج ليبيا. (فيسبوك)
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تتواصل بمدينة تشيناي الهندية جولات الأولمبياد العالمي للشطرنج بمشاركة 1727 لاعبا يمثلون 188 بلدا، بمشاركة ليبية واسعة.

وفي الجولة الرابعة، أمس الإثنين، تعادل منتخب سيدات ليبيا مع الكويت (2-2)، وفقد منتخب الرجال مباراته أمام بنما بنتيجة (1.5-2.5).

أبرز نتائج العرب في الجولة الرابعة  
في بطولة السيدات فازت مصر على إثيوبيا (4-0)، والإمارات على مدغشقر (4-0)، وعمان على توغو (4-0)، وسورية على فيجي (2.5-1.5)، والبحرين على جيبوتي (4-0)، وتعادل ليبيا والكويت (2-2)، والسعودية والسودان (2-2).

وفي بطولة الرجال فازت الإمارات على موزمبيق (2.5-1.5)، واليمن على ناميبيا (2.5-1.5)، وسورية على السعودية (4-0)، ولبنان على موريتانيا (3-1)، والجزائر على الصومال (3-1)، والكويت على سواتينا (3-1).

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