«الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» في دوري الأبطال.. و«النصر» و«الأخضر» إلى «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انتهت مساء اليوم الأربعاء، منافسات الأسبوع الخامس والأخير، من مواجهات دوري التتويج السداسي للدوري الليبي الممتاز، هذا الموسم (2021-2022)، المقام حاليًا في تونس.

وتقرر إقامة مباراة فاصلة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الأهلي طرابلس» أمام نظيره «الاتحاد»، لحسم بطل النسخة الـ«47» من الدوري الليبي الممتاز، بعد تعادل الفريقين في عدد النقاط والأهداف بالدور السداسي.

الأهلي طرابلس × الأولمبي

في ملعب «سوسة» انتهت مباراة «الأهلي طرابلس» و«الأولمبي» بفوز الأول بهدف دون مقابل. سجل هدف المباراة الوحيد أحمد التربي، وأضاع محمد الفقي ركلة جزاء للأهلي تصدى لها حارس مرمى «الأولمبي» المندلسي، كما ألغى حكم الفيديو الـ(فار) هدفًا للأهلي طرابلس سجله شرارة.

الاتحاد × النصر

وفي ملعب «صفاقس» فاز فريق «الاتحاد» على فريق «النصر» بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجل هدفي «الاتحاد» نبيل المقني، ويوسف كارة، وسجل هدف «النصر» عماد اللوتي.

الأهلي بنغازي × الأخضر

وفي ملعب «سوسة» انتهت مباراة «الأهلي بنغازي» و«الأخضر»، بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف. وسجل هدفي «الأخضر» جساك بيسان واري بابل، وسجل هدف «الأهلي بنغازي» اللاعب طقطق.

المشاركات الأفريقية

بنتائج اليوم ضمن «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الرياضي الجديد (2022-2023)، بعدما تصدر الفريقان جدول ترتيب الدور السداسي، حيث احتل كل منهما 11 نقطة، وتفصلهما مباراة فاصلة من أجل تحديد البطل.

بينما يشارك فريقا «الأخضر» و«النصر» في كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية)، باعتبار «الأخضر» صاحب المركز الثالث في «سداسي التتويج» بـ9 نقاط، واحتل «النصر» المركز الرابع بـ4 نقاط متفوقًا بفارق الأهداف عن «الأهلي بنغازي».

- رسميا.. «المسابقات» تحدد موعد إقامة المباراة الفاصلة لتحديد بطل الدوري

- مباراة فاصلة بين «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» لحسم بطل الدوري الممتاز

- انتهت عبر «WTV»: «الأهلي طرابلس 1 - 0 الأولمبي» في ختام جولات سداسي التتويج

- انتهت عبر «WTV»: «النصر 1 - 2 الاتحاد» في ختام جولات سداسي التتويج

- انتهت عبر «WTV»: «الأهلي بنغازي 1 - 2 الأخضر» في ختام جولات سداسي التتويج

ترتيب الدور السداسي بعد الجولة الخامسة:

1- الأهلي طرابلس: برصيد 11 نقطة، من 3 فوز، 2 تعادل، له 6 أهداف، وعليه 2.

2- الاتحاد: برصيد 11 نقطة، من 3 فوز، 2 تعادل، له 6 أهداف، وعليه 2.

3- الأخضر: برصيد 9 نقاط، من 3 فوز، 2 خسارة، له 9 أهداف، وعليه 6.

4- النصر: برصيد 4 نقاط، من فوز واحد، وتعادل واحد، 3 خسارة، له 4 أهداف، وعليه 7 أهداف.

5- الأهلي بنغازي: برصيد 4 نقاط، فوز1، تعادل 1، خسارة 3، له 2، وعليه 5 أهداف.

6- الأولمبي: برصيد 3 نقاط، فوز 1، وخسارة 4، له هدف واحد، وعليه 6 أهداف.