رسميا.. «المسابقات» تحدد موعد إقامة المباراة الفاصلة لتحديد بطل الدوري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلنت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، يوم السبت المقبل، موعدًا لإقامة المباراة الفاصلة لتحديد بطل الدوري الليبي الممتاز لهذا الموسم.

وتقرر إقامة مباراة فاصلة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الأهلي طرابلس» أمام نظيره «الاتحاد»، لحسم بطل النسخة الـ«47» من الدوري الليبي الممتاز، بعد تعادل الفريقين في عدد النقاط والأهداف بالدور السداسي.

وكشفت لجنة المسابقات في بيان رسمي، أن المباراة ستقام يوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب «رادس» بتونس.

- مباراة فاصلة بين «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» لحسم بطل الدوري الممتاز

- انتهت عبر «WTV»: «الأهلي طرابلس 1 - 0 الأولمبي» في ختام جولات سداسي التتويج

- انتهت عبر «WTV»: «النصر 1 - 2 الاتحاد» في ختام جولات سداسي التتويج

- انتهت عبر «WTV»: «الأهلي بنغازي 1 - 2 الأخضر» في ختام جولات سداسي التتويج

ترتيب الدور السداسي بعد الجولة الخامسة:

1- الأهلي طرابلس: برصيد 11 نقطة، من 3 فوز، 2 تعادل، له 6 أهداف، وعليه 2.

2- الاتحاد: برصيد 11 نقطة، من 3 فوز، 2 تعادل، له 6 أهداف، وعليه 2.

3- الأخضر: برصيد 9 نقاط، من 3 فوز، 2 خسارة، له 9 أهداف، وعليه 6.

4- النصر: برصيد 4 نقاط، من فوز واحد، وتعادل واحد، 3 خسارة، له 4 أهداف، وعليه 7 أهداف.

5- الأهلي بنغازي: برصيد 4 نقاط، فوز1، تعادل 1، خسارة 3، له 2، وعليه 5 أهداف.

6- الأولمبي: برصيد 3 نقاط، فوز 1، وخسارة 4، له هدف واحد، وعليه 6 أهداف.