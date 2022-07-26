بالفيديو.. «الدبيبة» يتفقد الأعمال بملعب طرابلس الدولي

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، جولة تفقدية، في ملعب طرابلس الدولي؛ من أجل متابعة سير أعمال الصيانة التي استؤنفت خلال يوليو الجاري.

وتابع الدبيبة، أعمال الترميم التي تجرى ملعب طرابلس الدولي، من أجل تجهيزه وفقًا للاشتراطات وملاحظات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

وقال الدبيبة: «إن التحدي الكبير في هذا المشروع هو الصيانات الخاصة بالترميم والمعالجات»، معتبرًا أن «الصيانة في هذا الملعب تحدٍ كبير»، مطالبًا القائمين على الصيانة بأن تكون أرضية الملعب على النظام الدولي.

افتتاح الدوري على ملعب طرابلس الدولي

وأوضح: «صرفنا نحو 25 مليونًا، لترتيب الدوري الليبي خارج ليبيا، حيث قدمنا 3 ملايين لكل نادٍ، بالإضافة إلى 5 ملايين ترتيبات».

وأكد: «الجماهير الليبية متعطشة للعب في مدينة طرابلس، ونسعى لأن تكون بداية وافتتاح الدوري في الموسم الرياضي الجديد على ملعب طرابلس الدولي».

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استئناف العمل في مشروع الصيانة

وكان جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، أعلن خلال الأيام الماضية، استئناف العمل في مشروع صيانة وتجهيز ملعب طرابلس الدولي وفقًا للاشتراطات وملاحظات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وقال الجهاز، في بيان، إن الهدف من المشروع تنفيذ علاج التصدعات بالعناصر الخرسانية نتيجة تعرضها للعوامل الجوية لسنوات طويلة، ونتيجة تسربات في أنابيب الصرف الصحي وتجمع مياه الأمطار، الأمر الذي أدى لخلل في هذه العناصر استوجب علاجه وفقًا للمواصفات الفنية الخاصة.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، يتفقد ملعب طرابلس الدولي من أجل متابعة سير أعمال الصيانة. (الإنترنت)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، يتفقد ملعب طرابلس الدولي من أجل متابعة سير أعمال الصيانة. (الإنترنت)