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الدبيبة يوجه بسرعة استئناف صيانة وتطوير ملعب طرابلس الدولي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 يونيو 2022, 05:50 مساء
الدبيبة يوجه بسرعة استئناف صيانة وتطوير ملعب طرابلس الدولي
الدبيبة يتابع استئناف صيانة ملعب طرابلس الدولي، 21 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، بسرعة استئناف العمل بمشروع صيانة وتطوير ملعب طرابلس الدولي بعد استكمال إجراءته التعاقدية.

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة بديوان مجلس الوزراء مع رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، والفريق الفني لشركة «الدعم» للمقاولات والاستثمار العقاري، لبحث استئناف العمل بالمشروع، وفق بيان صادر عن الحكومة.

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وأكد الدبيبة ضرورة الالتزام بالجدول الزمني، واستكمال أعمال الصيانة للحاجة الماسة لهذا الملعب محليًا ودوليًا، مشددًا على أن الحكومة عكفت «بشكل جاد» في صيانة الملعب الدولي، وكلفت الجهاز بضرورة التعاقد بالتكليف المباشر، مع شركة محلية قادرة على أن تنطلق مباشرة في أعمال الصيانة والتطوير، وفق البيان.

واستمع رئيس الحكومة لأهم الصعوبات التي تواجه انطلاق المشروع بشكل سريع، وتنفيذه بمواصفات عالية، وأصدر تعليماته لرئيس الجهاز لمعالجة أى إشكاليات إدارية وفنية، والمتابعة الجادة لاستكمال المشروع؛ ليكون بحلة جديدة تساهم في دعم الرياضة الليبية.

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