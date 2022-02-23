بالصور.. ديوان المحاسبة يؤخر وتيرة العمل بملعب طرابلس الدولي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

قال رئيس شركة إدارة واستثمار المنشآت والمرافق الشبابية والرياضية خيري دوة، إن الانخفاض الكبير في وتيرة العمل بملعب طرابلس الدولي يأتي نظرًا لعدم استكمال الإجراءات الخاصة باعتماد العقد من قبل ديوان المحاسبة.

وأضاف دوة في تصريحات صحفية، أن هذه العرقلة من قبل الديوان متواصلة منذ شهرين تقريبًا، الأمر الذي يطيل فترة استكمال صيانة الملعب ومرافقه، وهو ما يتسبب في إطالة مدة قفله أكثر وأكثر، موضحًا أن الشركة ليست معنية بإتمام الصيانة؛ بل إن دورها تنسيقي واستثماري فقط لا غير.

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وأشار «دوة» في تصريحات صحفية إلى أنه تم التوقيع من قبل الدولة الليبية مع الشركة المنفذة لصيانة الملعب، واستوفيت كافة الشروط المطلوبة منذ مدة، والآن ننتظر تسهيل الإجراءات من قبل ديوان المحاسبة.

يشار إلى ملعب طرابلس الدولي دخل الصيانة منذ أكثر من 5 أشهر، وحسب معلومات تحصلت عليها «الوسط» فإن الشركة المنفذة متوقفة عن العمل منذ أكثر من شهر ونصف الشهر.

وكان من المقرر أن تسلم الشركة المنفذة الملعب مع نهاية شهر مارس المقبل حسب تصريحات سابقة.

ملعب طرابلس الدولي. (الإنترنت)

ملعب طرابلس الدولي. (الإنترنت)

ملعب طرابلس الدولي. (الإنترنت)

ملعب طرابلس الدولي. (الإنترنت)