الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة لقناة «الوسط»: اهتمام خاص بملعب طرابلس لدعم قرار «كاف»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 يناير 2022, 03:49 مساء
محمد حمودة. (صورة مثبتة من الفيديو)

أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، في تصريحات خاصة إلى قناة «الوسط»، أن زيارة رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، إلى المدينة الرياضية بطرابلس، جاءت للوقوف على البنية التحتية للمنشآت الرياضية، بعد ركود استمر لعقود من الحكومات السابقة.

وأضاف حمودة في تصريحاته قائلا: «وفق ما أفادت به الشركة المنفذة، فإن ملعب طرابلس الدولي يحتاج إلى صيانة كبيرة، وذلك لما يحتاجه من معالجات وأعمال خرسانية كبيرة، وهو ما سينعكس في مدة العمل عليه».

وأشار حمودة قائلا: «ملعب النهر الصناعي سيكون حاضرًا لخوض المنافسات، عقب انتهاء أعمال الصيانة فيه، والتي تحتاج لمدة زمنية أقصر، قدرتها الشركة المنفذة بمدة لا تتجاوز أربعة أشهر».
 
وأكمل «المدينة الرياضية ببنغازي، وعدد من الصالات الرياضية في مناطق مختلفة هي أيضًا من ضمن خطة الحكومة الوطنية لعودة الحياة للبنية التحتية للمنشآت الرياضية».
 
واختتم حمودة تصريحه قائلا: «إن رئيس الحكومة شدد على ضرورة لعب جميع المنافسات الرياضية داخل ليبيا؛ وذلك لدعم قرار (كاف) برفع الحظر عن الملاعب الليبية».

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