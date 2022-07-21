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بالفيديو: جمال أبونوارة يتابع مجريات الصيانة لملعب طرابلس الدولي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 يوليو 2022, 08:41 مساء
بالفيديو: جمال أبونوارة يتابع مجريات الصيانة لملعب طرابلس الدولي
جمال أبونوارة يتابع مجريات الصيانة لملعب طرابلس الدولي. (الإنترنت)
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أجرى وكيل شؤون الرياضة بوزارة الرياضة، جمال أبونوارة، زيارة إلى ملعب طرابلس الدولي؛ من أجل متابعة سير أعمال الصيانة التي استؤنفت خلال يوليو الجاري.

وقال جمال أبونوارة في فيديو نشره حساب وزارة الرياضة عبر «فيسبوك»: «البداية كانت متعثرة، ولكن تم حل جميع المشكلات والشركة تعمل منذ أكثر من عشرة أيام بشكل قوي».

وأوضح جمال أبونوارة أن الصيانة تتبع جهاز تنمية المراكز الإدارية من حيث الإشراف والتنفيذ، مؤكدا: «نحن في وزارة الرياضة مهمتنا متابعة الأعمال فقط من أجل تنفيذ الرسالة التي وصلتنا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لاعتماد الملعب دوليا».

استئناف العمل في مشروع الصيانة
وكان جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، أعلن خلال الأيام الماضية، استئناف العمل في مشروع صيانة وتجهيز ملعب طرابلس الدولي وفقا للاشتراطات وملاحظات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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وقال الجهاز، في بيان، إن الهدف من المشروع تنفيذ علاج التصدعات بالعناصر الخرسانية نتيجة تعرضها للعوامل الجوية لسنوات طويلة، ونتيجة تسربات في أنابيب الصرف الصحي وتجمع مياه الأمطار، الأمر الذي أدى لخلل في هذه العناصر استوجب علاجه وفقا للمواصفات الفنية الخاصة.

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