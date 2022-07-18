استئناف صيانة وتجهيز ملعب طرابلس الدولي وفق اشتراطات الاتحاد الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، استئناف العمل في مشروع صيانة وتجهيز ملعب طرابلس الدولي وفقا للاشتراطات وملاحظات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وقال الجهاز، في بيان اليوم، إن الهدف من المشروع تنفيذ علاج التصدعات بالعناصر الخرسانية نتيجة تعرضها للعوامل الجوية لسنوات طويلة، ونتيجة تسربات في أنابيب الصرف الصحي وتجمع مياه الأمطار، الأمر الذي أدي لخلل في هذه العناصر استوجب علاجه وفقا للمواصفات الفنية الخاصة.

وبحسب البيان، تشمل هذه الأعمال إزالة الخرسانات المتهالكة وتنفيذ خرسانات جديدة، ومعالجة الأعمدة وتقوية الهياكل الخرسانية و ترميم الأعصاب .

استكمال وتنفيذ الطوق المعدني والخرساني حول الملعب

كما يشمل المشروع استكمال وتنفيذ الطوق المعدني والخرساني حول الملعب، شاملا غرفة حراسة، واستكمال تجهيز غرف تغيير الملابس، وتنفيذ غطاء لمجري تصريف مياه الأمطار، وأعمال اللياسة وأعمال الرخام وشبكة الكهرباء.

وتابع البيان أن هذه الأعمال ذات طابع خاص، تستوجب تنفيذها بعمالة فنية مختصة من ذوي الخبرة إضافة إلى أنها تحتاج لمواد خاصة ومدة زمنية مناسبة لمعالجتها وفق مراحل تنفيذية خاصة.

الدبيبة يوجه بسرعة استئناف صيانة وتطوير ملعب طرابلس الدولي

وفي 21 يونيو الماضي، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، بسرعة استئناف العمل بمشروع صيانة وتطوير ملعب طرابلس الدولي بعد استكمال إجراءاته التعاقدية.

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة بديوان مجلس الوزراء مع رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، والفريق الفني لشركة «الدعم» للمقاولات والاستثمار العقاري، لبحث استئناف العمل بالمشروع، وفق بيان صادر عن الحكومة.

- الدبيبة يوجه بسرعة استئناف صيانة وتطوير ملعب طرابلس الدولي

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وأكد الدبيبة ضرورة الالتزام بالجدول الزمني، واستكمال أعمال الصيانة للحاجة الماسة لهذا الملعب محليا ودوليا، مشددا على أن الحكومة عكفت «بشكل جاد» في صيانة الملعب الدولي، وكلفت الجهاز بضرورة التعاقد بالتكليف المباشر، مع شركة محلية قادرة على أن تنطلق مباشرة في أعمال الصيانة والتطوير، وفق البيان.

ملعب طرابلس الدولي، (جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية)

ملعب طرابلس الدولي، (جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية)

ملعب طرابلس الدولي، (جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية)

ملعب طرابلس الدولي، (جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية)