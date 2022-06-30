اليوم.. 3 ألعاب ليبية في دورة ألعاب البحر المتوسط

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل المشاركة الليبية في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، بمدينة وهران الجزائرية، وسيكون اليوم الخميس الموعد مع ثلاثة ألعاب؛ الرماية بالقوس والسهم وألعاب القوى والدراجات.

الرماية بالقوس والسهم

في الدور الثمن نهائي للرماية بالقوس والسهم (للزوجي المختلط) الثنائي الليبي مجدي أبورقيبة ومران بعيو يلتقيان مع ثنائي فرنسا رومين ولورينا فيلارد.

وفي الدور 16 للفردي سيدات، مران بعيو تتبارى مع التركية قولنازاما.

الدراجات

تشارك ليبيا اليوم في سباق الفردي ضد الساعي لمسافة 25 كلم، بالدراجين أنس اليتيم وطارق بادي ويشهد السباق، مشاركة 22 دراجًا يمثلون 15 دولة. والسبت سيكون الموعد مع سباق الطريق 148 كلم.

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