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بمشاركة «فرسان المتوسط».. تفاصيل قرعة النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب للشباب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 يونيو 2022, 10:21 مساء
بمشاركة «فرسان المتوسط».. تفاصيل قرعة النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب للشباب
قرعة النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب للشباب. (الإنترنت)
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تسحب ظهر غدٍ الأحد، في مدينة الدمام بالمملكة، قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي في مدينة أبها خلال الفترة من 20 يوليو وحتى 5 أغسطس القادمين بمشاركة 18 منتخباً.

وكانت النسخة الماضية من البطولة أقيمت العام 2021 في العاصمة المصرية القاهرة، وتوج باللقب المنتخب السعودي بعد فوزه على منتخب الجزائر في المباراة النهائية.

مستويات البطولة
وصنفت منتخبات كأس العرب تحت 20 عاماً لثلاث مستويات، حيث يضم المستوى الأول منتخبات السعودية والمغرب ومصر وتونس والجزائر والإمارات.

وفي المستوى الثاني منتخبات العراق وعمان والبحرين والأردن ولبنان وفلسطين. وفي المستوى الثالث موريتانيا وليبيا والسودان واليمن وجيبوتي والصومال.

النسخة الأولى
وتعد النسخة المقبلة من البطولة هي الثامنة في تاريخ كأس العرب لكرة القدم للمنتخبات تحت 20 عاماً، إذ أقيمت للمرة الأولى في المغرب العام 1983 وتوج باللقب منتخب العراق بفوزه في المباراة النهائية على المنتخب السعودي.

النسخة الثانية
وأقيمت النسخة الثانية من البطولة في الجزائر العام 1985 وفاز بلقبها منتخب السعودي بعد فوزه على المنتخب الجزائري في المباراة النهائية، بينما فاز منتخب المغرب باللقب في نسخة 1989 بفوزه في النهائي على منتخب العراق.

النسخة الرابعة
بينما أقيمت النسخة الرابعة العام 2011 في المغرب، وفاز بها المنتخب المغربي على حساب منتخب السعودية، الذي خسر نهائي 2012 أمام منتخب تونس في خامس نسخ البطولة في الأردن.

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النسخة السادسة
وأقيمت النسخة السادسة في المملكة العربية السعودية العام 2020 وتوج باللقب منتخب السنغال بفوزه على منتخب تونس في المباراة النهائية. أما النسخة السابعة والأخيرة فقد أقيمت في مصر العام الماضي، وفاز بلقبها المنتخب السعودي بفوزه على منتخب الجزائر في نهائي المسابقة.

ثاني بطولات الاتحاد العربي
وتعد بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً، ثاني بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم هذا الموسم، بعد كأس العرب لكرة قدم الصالات التي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم وتقام في مدينة الدمام خلال الفترة من 20 إلى 28 يونيو الحالي، وتختتم يوم الثلاثاء المقبل.

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