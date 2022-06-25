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العراق تلتقي الكويت.. ومصر تواجه المغرب في نصف نهائي كأس العرب للصالات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 25 يونيو 2022, 03:45 مساء
العراق تلتقي الكويت.. ومصر تواجه المغرب في نصف نهائي كأس العرب للصالات
منافسات كأس العرب للصالات في الدمام. (فيسبوك)
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جرت أمس الجمعة، بمدينة الدمام السعودية مباريات الدور الربع نهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات، وأسفرت عن فوز المغرب على ليبيا بثلاثة أهداف دون رد ، وتُوج حارس المغرب رضا الخياري بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وفاز منتخب مصر على موريتانيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة لاعب مصر مصطفى خلف.

وفازت العراق على السعودية في مباراة امتدت إلى شوطين إضافيين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ونال جائزة أفضل لاعب العراقي زاهر مهدي.

وفازت الكويت على فلسطين بركلات الترجيح (4-1)، بعد انتهاء المباراة في زمنها الرسمي بالتعادل (4-4)، ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة الكويتي صالح الفاضل.

مبارتا الدور نصف نهائي
وتقام غدًا الأحد مبارتا الدور نصف نهائي للبطولة، بلقاء مصر مع المغرب، والعراق يلتقي الكويت، والفائزان من المبارتين يلتقيان في مباراة التتويج بكأس البطولة.

منافسات كأس العرب للصالات في الدمام. (فيسبوك)
منافسات كأس العرب للصالات في الدمام. (فيسبوك)
منافسات كأس العرب للصالات في الدمام. (فيسبوك)
منافسات كأس العرب للصالات في الدمام. (فيسبوك)
منافسات كأس العرب للصالات في الدمام. (فيسبوك)
منافسات كأس العرب للصالات في الدمام. (فيسبوك)
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