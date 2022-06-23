اتحاد الرماية يجهز للاحتفال باليوم الأولمبي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس الاتحاد الليبي للرماية، عادل قريش، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن اتحاده بدأ التجهيز للاحتفال باليوم الأولمبي الذي يصادف 23 من يونيو من كل عام.

وأضاف قريش أنه ستُجرى مسابقة مفتوحة بطرابلس بمشاركة الرماة الهواة، وأيضا المرتادين على مدرسة الرماية، وتخصص جوائز للمتفوقين الأوائل.

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يشار إلى أن هذا اليوم تحتفل به كافة الأسرة الأولمبية المتمثلة في اللجان الأولمبية والاتحادات والهيئات الرياضية.