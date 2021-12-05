اتحاد الرماية يفتح باب الانتساب للموسم الرياضي الجديد

منافسات بطولة الوحدة للرماية. (فيسبوك)

أعلن الاتحاد الليبي للرماية، عبر صفحته على «فيسبوك»، فتح باب الانتساب إلى الأندية الرياضية للموسم الرياضي 2022 وفق الشروط الواردة بنص المادة (6) من النظام الأساسي للاتحاد الليبي للرماية «LSF» المعتمد من الاتحاد الدولي للرماية «ISSF».

الشروط هي: طلب كتابي موجه إلى السكرتير العام للاتحاد الليبي للرماية يتضمن تعهد النادي باحترام اللوائح والقوانين المعمول بها والالتزام بكافة القرارات الصادرة من قبل الاتحاد الليبي للرماية مرفقًا بمستندات نسخة من النظام الأساسي للنادي وقرار اعتماد المكتب التنفيذي أو مجلس إدارة النادي لأحدث دورة انتخابية.

وبيان بمرفقات ميادين الرماية الخاصة بالنادي، معززة بمستند الملكية، ودفع قيمة رسوم الاشتراك 1000 دينار، بجانب تجديد الانتساب بدفع قيمة 700 دينار ليبي، بالإضافة إلى رسوم تسجيل بطاقات الطاقم الإداري والفني والرياضي.

أيضًا بطاقة الإداري 15 دينارًا ليبيًّا سنويًّا، وتسجيل الرامي عشرة دينارات ليبي سنويًّا، وتسجيل الحكام 20 دينارًا ليبيًّا سنويًّا، على أن ترسل طلبات الانتساب والتجديد عن طريق مندوب النادي إلى مقر الاتحاد الليبي للرماية أو اللجنة الفنية للرماية بالمنطقة الشرقية أو من خلال البريد الإلكتروني للاتحاد الليبي للرماية: Libya.Shooting@lgsf.ly، في مدة لا تتجاوز 31 ديسمبر الجاري.