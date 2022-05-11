4 رماة من ليبيا في البطولة الأفريقية الثامنة للرماية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد الاتحاد الليبي للرماية، المشاركة في بطولة أفريقيا الثامنة للرماية على الأطباق المروحية، وأيضًا بطولة الجائزة الكبرى للرماية التي ستقام بميادين الرماية بنادي الصيد بالعاصمة المصرية، القاهرة، في الفترة من 12 إلى 17 مايو الجاري.

وقال الاتحاد الليبي للرماية، إن المشاركة الليبية، ستكون بالرماة أسامة أبوخذير من نادي الأولمبي الزاوية، ومفتاح المشهي من نادي الرماية طبرق، ومصطفي سلطان من نادي الصيد المصري، وفرج راسم من نادي الصيد المصري.

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يشار إلى أن البطولتين ستشهدان مشاركة قرابة 250 راميًا من مختلف دول القارة.